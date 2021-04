Sambenedettese, si aprono le porte del fallimento. Ma con l'obiettivo di salvare la categoria

Sarà un finale di stagione incandescente per la Sambenedettese e i suoi tifosi. Dopo che Domenico Serafino ha mancato il versamento dei 25mila euro richiesti al Tribunale di Ascoli si è attivata, come riporta anche il Corriere dello Sport la procedura che porterà la società verso il fallimento.

Nelle prossime settimane, mentre la squadra di Paolo Montero si giocherà una bella fetta di futuro nei playoff promozione, i curatori fallimentari che verranno nominati dal Tribunale, prima dovranno ricostruire il passivo oggi esistente, e poi daranno il via all'asta per la cessione del titolo sportivo con l'obiettivo di far mantenere la categoria, sia essa Serie C o Serie B, alla società marchigiana.