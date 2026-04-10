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Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completa

Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completaTUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Rosito
Claudia Marrone
Oggi alle 08:19Serie C
Claudia Marrone

Dopo i primi responsi avuto nelle scorse settimane, prende il via questa sera la 35ª giornata di Serie C, che si concluderà poi nella serata di lunedì, con tantissime sfide e spunti d'interesse sparsi per tutto il weekend. Non si giocherà però nella giornata di domenica, in occasione di Pasqua.

GIRONE A
La lotta per la griglia playoff è ormai entrata nel vivo, ma non c'è da guardare solo la parte alta della graduatoria, perché - perdendo gli scontri di questo turno - Virtus Verona e Pro Patria rischiano la retrocessione in Serie D: tutto si lega al match tra i virtussini e la Pergolettese, che vincendo ha la possibilità di mettere in sicurezza la categoria. Con i bustocchi che in caso di sconfitta sarebbero fuori dai giochi.

GIRONE B
Fatale invece potrebbe essere il turno odierno per il Pontedera, che giocherà conoscendo già il risultato della Torres, alla quale potrebbe bastare un solo punto per salvarsi: in caso di pareggio e contemporanea sconfitta dei toscani, i sardi festeggerebbero la permanenza in C, i granata scivolerebbero nel baratro della Serie D, al netto poi di successive domande di riammissione. C'è poi da guardare anche ai piani alti della classifica, con un altro scontro a distanza, quello tra Arezzo e Ascoli.

GIRONE C
Il Benevento ha ormai centrato la Serie B, ma il turno odierno servirà comunque per uno slancio in zona playoff dalle "deluse" del raggruppamento. Bagarre anche per evitare la retrocessione.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
Venerdì 10 aprile
Ore 20.30 – Alcione Milano-Lecco
Sabato 11 aprile
Ore 14.30 – Lumezzane-Union Brescia
Ore 14.30 – Pergolettese-Virtus Verona
Ore 14.30 – Triestina-Giana Erminio
Ore 17.30 – Vicenza-Novara
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Cittadella-Trento
Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe
Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Sabato 11 aprile
Ore 14.30 – Campobasso-Bra
Ore 14.30 – Gubbio-Pianese
Ore 14.30 – Pineto-Torres
Ore 17.30 – Forlì-Ascoli
Domenica 12 aprile
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio
Ore 12.30 – Ternana-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Livorno
Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi
Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 48, Pianese 45, Ternana 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 12 aprile
Ore 14.30 – Atalanta U23-Monopoli
Ore 14.30 – Casertana-Audace Cerignola
Ore 14.30 – Foggia-Siracusa
Ore 14.30 – Latina-Casarano
Ore 14.30 – Team Altamura-Giugliano
Ore 14.30 – Trapani-Salernitana
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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