Serie C, girone A: il Como batte l'Alessandria ed è promosso in Serie B! Toscane ancora vive

vedi letture

Penultima giornata del campionato di Serie C, con il girone A che giocava tutto in contemporanea alle ore 15. Tutti i fari, o quasi, erano puntati sul big match tra Como e Alessandria, che ha regalato la vittoria alla squadra lariana, promossa matematicamente in Serie B. Un grande risultato per un gruppo che non partiva tra i favoriti assoluti ad inizio anno. Gran bagarre per la zona playoff, dove la Juventus U23 muove un importante passo in avanti battendo la Carrarese di Di Natale. Rimangono ancora agganciate alla speranza di play out il tris di toscane con Pistoiese, Lucchese e Livorno. La Pro Sesto che ha un margine di 9 punti a 90’ dal termine: oltre i 10 scatta la forbice. Per il momento, però, è tempo della festa per il Como che torna in Serie B.

Albinoleffe - Pontedera 2-2

Como - Alessandria 2-1

Juventus U23 - Carrarese 1-0

Lucchese - Lecco 1-0

Olbia - Novara 3-3

Pergolettese - Giana Erminio 0-0

Pistoiese - Grosseto 0-1

Pro Patria - Livorno 2-2

Pro Sesto - Renate 0-0

Pro Vercelli - Piacenza 0-2

Classifica aggiornata

Como 72; Alessandria 68; Renate 62; Pro Vercelli* 61; Lecco 60; Pro Patria 58; Albinoleffe 54; Juventus U23 52; Grosseto e Pontedera* 51; Novara 49; Olbia 47; Piacenza 46; Pergolettese 44; Carrarese 43; Giana Erminio 41; Pro Sesto 40; Pistoiese e Lucchese 31; Livorno 28.

* una partita in meno