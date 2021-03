Serie C, i risultati dei recuperi: la Ternana vola a +15. Vittoria importante per la Giana Erminio

Sono terminati i cinque recuperi programmati del pomeriggio in Serie C. Nel girone meridionale la Ternana continua la sua corsa verso la Serie B e si porta a +15 sull’Avellino secondo dopo la vittoria per 2-0 in casa del Potenza. A decidere il match le reti di Furlan nel primo tempo e Falletti nella ripresa. Al terzo posto sale il Catanzaro che batte di misura la Cavese fanalino di coda grazie a una rete di Porcino. Con questi tre punti i calabresi scavalcano così il Bari.

Pareggi senza reti invece nel Girone B: la Sambenedettese scende in campo nonostante le tribolazioni societarie, ma non va oltre uno scialbo pari contro il Ravenna ultimo in classifica, mentre la Feralpisalò ferma il Cesena fra le mura amiche lasciando invariata la zona play off. Nel Girone A infine vittoria importante della Giana Erminio in chiave salvezza: una rete di Madonna poco prima dell’ora di gioco basta per stendere la Pro Sesto e portare la squadra di Gorgonzola a -1 dalla salvezza.

GIRONE A

Giana Erminio-Pro Sesto 1-0 (57° Madonna)

GIRONE B

Feralpisalò-Cesena 0-0

Sambenedettese-Ravenna 0-0

GIRONE C

Cavese-Catanzaro 0-1 (23° Porcino)

Potenza-Ternana 0-2 (40° Furlan, 75° Falletti)