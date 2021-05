Serie C, i risultati del 1° turno playoff e gli accoppiamenti del 2° turno

Al via i playoff di Serie C, ma il Covid-19 si è subito "inserito" negli spareggi promozione: il 1° turno del post regular season, infatti, dove si gioca ancora per gironi, ha visto rinviata a gara da destinarsi la partita del Girone B Triestina-VirtusVecomp Veona, a seguito di riscontrate positività al virus nella compagine veronese.

Da decidere quello che sarà il prosieguo di questi playoff, ma non è escluso che il 2° turno, a ora in programma il 12 maggio, venga rinviato.

Intanto riportiamo il quadro di quello che è successo ieri sui vari campi:

1° TURNO

GIRONE A

Lecco-Grosseto 1-4 [2° turno: AlbinoLeffe]

(48' Raimo, 70' [rig.] Iocolano, 73' Sicurella, 90' e 93' Merola)

Pro Patria-Juventus U23 1-3 [2° turno: Pro Vercelli]

(21' Latte Lath, 34' Ranocchia, 55' Brighenti, 95' Correia)

AlbinoLeffe-Pontedera 1-0 [2° turno: Grosseto]

(93' Manconi)

GIRONE B

Cesena-Mantova 2-1

(30' Bortolussi, 36' Caturano, 44' [rig.] Ganz)

Matelica-Sambenedettese 3-1

(49' Calcagni, 70' D'Angelo, 89' [rig.] Moretti, 94' Alberti)

Triestina-VirtusVecomp Verona rinviata a data da destinarsi*

*accoppiamenti 2° turno da definire

- se passa la Triestina: Feralpisalò-Matelica e Triestina-Cesena

- se passa la VirtusVecomp Verona: Feralpisalò-VirtusVecomp Verona e Cesena-Matelica

GIRONE C

Palermo-Teramo 2-0 [2° turno: Juve Stabia]

(9' [rig.] Floriano, 44' Luperini)

Juve Stabia-Casertana 1-1 [2° turno: Foggia]

(77' Castaldo, 87' [rig.] Marotta)

Catania-Foggia 1-3 [2° turno: Bari]

34' e 73' Balde (F), 64' Curcio (F), 69' Maldonado (C)