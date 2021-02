Serie C, i risultati del pomeriggio: vince il Padova, pari rocambolesco tra Arezzo e Carpi

Si sono da poco conclusi i match del pomeriggio in Serie C. Il successo del Padova proietta i veneti a più tre sul Sudtirol, sconfitto in casa dalla FeralpiSalò. Ecco tutti i risultati nel dettaglio:

Carrarese-Lecco 1-2: 19' Azzi (L), 43' Iocolano (L), 60' Marilungo (C)

Pro Patria-Renate 0-0

Arezzo-Carpi 3-3: aut. Pinna (C), 42' Altobelli (A), 50' Varoli (C), 61' Giovannini (C), 65' Pinna (A), 86' Piu (A)

Legnago-Padova 0-2: 76' Hraiech (P), 90+4' Santini (P)

Paganese-Vibonese 2-1: 48' Plescia (V), 49' Squillace (P), 54' Diop (P)

Piacenza-Pistoiese 2-0: 26' Palma (P), 90+4' Corbari (P)

Sudtirol-FeralpiSalò 0-2: 26 Ceccarelli (F), 58' Scarsella (F)