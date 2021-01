Serie C, i risultati delle 17:30: vittoria per la Sambenedettese, 1-1 tra Teramo e Avellino

vedi letture

Si sono concluse le due sfide di Serie C giocate oggi pomeriggio alle 17:30, valide per la 18esima giornata. Nel Girone B la Sambenedettese si è imposta sul campo della Feralpisalò per 1-2: Lescano e Botta i marcatori rossoblu, inutile invece la rete di Miracoli nel finale. Nel Girone C Teramo e Avellino si sono divise la posta in palio: 1-1 il risultato finale frutto delle reti di Bombagi per gli abruzzesi e di D'Angelo per i campani.