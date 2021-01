Serie C, i risultati delle ore 15.00: nessun gol tra Alessandria e Pro Patria. Pari per il Renate

Si chiudono le gare di serie C delle ore 15.00. Nel girone A il big match di giornata tra Pro Patria e Alessandria finisce 0-0, mentre la Giana Erminio non va oltre l'1-1 in casa della Pistoiese. Pareggia anche il Renate con lo stesso punteggio in casa della Lucchese. Nel girone B il Cesena vince ancora contro l'Arezzo (2-0 il risultato finale), mentre l'Imolese torna al successo nella sfida interna col Matelica. Nel girone C la Vibonese non riesce a sfruttare l'occasione: contro la Turris finisce 1-1.

I risultati del girone A

Lucchese-Renate 1-1

Pistoiese-Giana Erminio 1-1

Pro Patria - Alessandria 0-0

I risultati del girone B

Fano-Gubbio 1-1

Arezzo-Cesena 0-2

Fermana-Legnago 2-1

Imolese-Matelica 2-0