Serie C, i verdetti del girone C: il Bari chiude al quarto posto e vola al 2° turno dei play-off

Si è conclusa l'intensa giornata di Serie C, che ha visto calare il sipario sulla regular season di tutti e tre i gironi. Questa sera è stata la volta del raggruppamento C, nel quale molti verdetti erano già stati decretati: il Bari vince di misura con il Bisceglie e si assicura l'accesso al secondo turno dei play-off del girone, mentre Paganese e Bisceglie si contenderanno la permanenza in C nell'unico play-out previsto.

I risultati

Foggia-Catania 2-2

Cavese-Avellino 1-1

Bari-Bisceglie 2-1

Ternana-Juve Stabia 3-3

Casertana-Paganese 1-1

Catanzaro-Monopoli 2-2

Virtus Francavilla-Palermo 1-3

Teramo-Viterbese 2-0