Serie C, la Pro Vercelli batte la Juve U23. Vince anche la Juve Stabia. Pari fra Gubbio e Fermana

Si sono giocate nel pomeriggio tre gare, una per girone, della 25^ giornata di Serie C. Nel Girone A la Juventus U23 cade in casa nel derby contro la Pro Vercelli: a decidere la gara una rete in apertura di Clemente e poi quella di Emmanuello poco dopo l’ora di gioco. Una vittoria che proietta le Bianche Casacche al terzo posto in classifica.

In quello B pari nello scontro salvezza fra Gubbio e Fermana: gialloblù in vantaggio a fine primo tempo con Cognigni e raggiunti a inizio ripresa da Fedato. Un risultato che permette a entrambe di fare un passo verso la salvezza (+5 sul Legnago per entrambe), ma non di scavalcare il Carpi.

Infine nel Girone C torna alla vittoria la Juve Stabia che in rimonta batte la Cavese in trasferta: apre la danze Bubas al 20°, ma nel finale di primo tempo Marotta pareggia i conti. È il centrale difensivo Troest a regalare i tre punti alle Vespe a quattro minuti dal termine. La Cavese resta così ultima in classifica, mentre la Juve Stabia si porta a +3 da Palermo e Casertana.

Juventus U23-Pro Vercelli 0-2

Gubbio-Fermana 1-1

Cavese-Juve Stabia 1-2