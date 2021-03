Serie C, le designazioni arbitrali dell'32^ giornata nei tre gironi

Il sito dell’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie C nei tre gironi. Le gare si disputeranno fra domenica 21 e lunedì 22 marzo:

Girone A

ALBINOLEFFE vs NOVARA: Simone Taricone di Perugia

Assistenti: Marco Carrelli di Campobasso-Gianluca Matera di Lecce

IV Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri

LECCO vs PRO SESTO: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Gianluca D'Elia di Ozieri-Andrea Niedda di Ozieri

IV Ufficiale: Silvia Gasperotti di Rovereto

CARRARESE vs GIANA ERMINIO: Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Simone Teodori di Fermo-Giacomo Pompei Poentini di Pesaro

IV Ufficiale: Emanuele Tartarone di Frosinone

GROSSETO vs AURORA PRO PATRIA: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania-Marco Matteo Barberis di Collegno

IV Ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro

JUVENTUS U23 vs OLBIA: William Villa di Rimini

Assistenti: Benedetto Torraca di La Spezia-Emanuele Renzullo di Torre del Greco

IV Ufficiale: Nicolo' Rodigari di Bergamo

LUCCHESE vs PISTOIESE: Nicolo' Marini di Trieste

Assistenti: Roberto Terenzio di Cosenza-Federico Votta di Moliterno

IV Ufficiale: Francesco Luciani di Roma 1

PIACENZA vs COMO: Adalberto Fiero di Pistoia

Assistenti: Dario Gregorio di Bari-Giovanni Mittica di Bari

IV Ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa

PONTEDERA vs LIVORNO: Cristian Cudini di Fermo

Assistenti: Rosario Caso di Nocera Inferiore-Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia

IV Ufficiale: Federico Fontani di Siena

PRO VERCELLI vs ALESSANDRIA: Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Claudio Barone di Roma 1-Giorgio Rinaldi di Roma 1

IV Ufficiale: Ettore Longo di Cuneo

RENATE vs PERGOLETTESE: Antonino Costanza di Agrigento

Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani-Francesco Cortese di Palermo

IV Ufficiale: Stefano Milone di Taurianova

Girone B

AREZZO vs IMOLESE: Andrea Colombo di Como

Assistenti: Stefano Montagnani di Salerno-Michele Somma di Castellammare di Stabia

IV Ufficiale: Matteo Centi di Viterbo

FERALPISALO' vs GUBBIO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Assistenti: Marco Dentico di Bari-Marco Belsanti di Bari

IV Ufficiale: Mauro Gangi di Enna

LEGNAGO vs SAMBENEDETTESE: Tommaso Zamagni di Cesena

Assistenti: Emanuele Bocca di Caserta-Amedeo Fine di Battipaglia

IV Ufficiale: Simone Moretti di Firenze

MATELICA vs FERMANA: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Alessandro Maninetti di Lovere-Costin Del Santo Spataru di Siena

IV Ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano

MODENA vs CESENA: Davide Moriconi di Roma 2

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano-Riccardo Vitali di Brescia

IV Ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia

PERUGIA vs SUEDTIROL: Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti: Alex Cavallina di Parma-Pietro Pascali di Bologna

IV Ufficiale: Marco D'Ascanio di Ancona

RAVENNA vs MANTOVA: Adolfo Baratta di Rossano

Assistenti: Michele Colavito di Bari-Matteo Paggiola di Legnago

IV Ufficiale: Cristiano Ursini di Pescara

TRIESTINA vs CARPI: Niccolo' Turrini di Firenze

Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno-Fabrizio Giorgi di Legnano

IV Ufficiale: Luca Zucchetti di Foligno

VIRTUSVECOMP VERONA vs ALMA JUVENTUS FANO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

Assistenti: Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata-Andrea Nasti di Napoli

IV Ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

VIS PESARO vs PADOVA: Claudio Panettella di Gallarate

Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti-Mattia Massimino di Cuneo

IV Ufficiale: Simone Galipo' di Firenze

Girone C

CATANIA vs AVELLINO: Luca Zufferli di Udine

Assistenti: Riccardo Pintaudi di Pesaro-Mattia Politi di Lecce

IV Ufficiale: Eduart Pashuku di Albano Laziale

FOGGIA vs VITERBESE: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Francesco Romano di Isernia-Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore

IV Ufficiale: Mario Cascone di Nocera Inferiore

CASERTANA vs CAVESE: Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Antonio Marco Vitale di Ancona-Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona

IV Ufficiale: Samuele Andreano di Prato

CATANZARO vs BARI: Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo-Giulio Basile di Chieti

IV Ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

PAGANESE vs JUVE STABIA: Daniele De Tommaso di Rimini

Assistenti: Francesco Ciancaglini di Vasto-Domenico Fontemurato di Roma 2

IV Ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino

POTENZA vs BISCEGLIE: Ermanno Feliciani di Teramo

Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago-Giorgio Lazzaroni di Udine

IV Ufficiale: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

TERAMO vs VIRTUS FRANCAVILLA: Sajmir Kumara di Verona

Assistenti: Santino Spina di Palermo-Sergiu Petrica Filip di Torino

IV Ufficiale: Filippo Giaccaglia di Jesi

TERNANA vs VIBONESE: Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti: Francesco Rizzotto di Roma 2-Gabriele Bertelli di Busto Arsizio

IV Ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna