Serie C, playoff. Il via alla fase nazionale. Oggi alle 11 il sorteggio degli accoppiamenti

Si è chiusa ieri la fase a gironi dei playoff promozione in Serie C. Pro Vercelli e Albinoleffe per il Girone A, Feralpisalò e Matelica per il Girone B, Bari e Palermo per il Girone C sono le formazioni che accedono alla fase nazionale. Pronte ad entrare in gioco nel primo turno le terze classificate dei tre raggruppamenti (Renate, SudTirol e Avellino) più la miglior quarta (Modena).

SORTEGGIO - Appuntamento alle ore 11 per il sorteggio degli accoppiamenti a cui queste ultime, assieme al Bari, arrivano come teste di serie.

CALENDARIO - Le gare di andata si svolgeranno domenica 23 in casa della formazione peggio piazzata nella classifica della stagione regolare, mentre il match di ritorno è fissato per mercoledì 26 marzo.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che al termine delle due sfide, qualora si riscontrasse una parità di punteggio e di gol, si qualificherà al turno successivo la formazione testa di Serie.

SECONDO TURNO NAZIONALE - Nella fase successiva dei playoff entreranno in gioco le formazioni classificatesi per seconde nei rispettivi gironi (Alessandria, Padova e Catanzaro) che saranno teste di serie (assieme alla migliore fra le qualificate dal turno precedente) al successivo sorteggio. Appuntamento in campo domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno.

FINALE FOUR - Domenica 6 e mercoledì 9 giugno sono in programma l'andata e il ritorno delle semifinali (anche qui gli accoppiamenti saranno decisi dal sorteggio), mentre la finale si giocherà il 13 e il 16 giugno sempre con la formula della doppia sfida.