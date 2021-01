Sfida Bari-Alessandria per l'esterno Rolando della Reggina. Pugliesi in vantaggio

Per Gabriele Rolando, esterno in uscita dalla Reggina, si sta profilando una sfida testa a testa fra Alessandria e Bari. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il club pugliese nelle ultime ore sarebbe passato in vantaggio sui piemontesi nella corsa al classe '95 trovando l'accordo con il club. Decisiva potrebbe essere la decisione del giocatore che ancora non ha sciolto le riserve sul proprio futuro.