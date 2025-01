Ufficiale Si chiude l'avventura di Nardi al Carpi. Il giocatore rientra alla Fiorentina

Lo avevamo anticipato proprio quest'oggi, l'avventura di Niccolò Nardi al Carpi si sarebbe conclusa anzitempo, con il calciatore che avrebbe fatto rientro alla Fiorentina. Ovviamente non per rimanere in viola, ma per trovare nuova gloria ancora in Serie C: sembra infatti essere definito il suo arrivo alla Pianese, altra formazione del Girone B di terza serie.

A ogni modo, ecco il comunicato della società emiliana, che annuncia appunto la risoluzione anticipata del prestito del giocatore:

"La Società AC Carpi rende noto di aver interrotto prima della scadenza l’accordo temporaneo con il centrocampista Niccolò Nardi.

A Niccolò va il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio di un vincente prosieguo di carriera".