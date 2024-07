Ufficiale Si è concluso il contratto in essere. E Arrondini saluta il Carpi

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "saluta – avendo concluso il contratto in essere – Davide Arrondini, che non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Arrondini, attaccante pesarese ex Fiorenzuola, saluta il biancorosso dopo due stagioni in cui ha totalizzato 68 presenze, condite da 17 gol e 9 assist.

La Società AC Carpi ti ringrazia per la professionalità dimostrata e ti augura un soddisfacente proseguo di carriera, Arro!".