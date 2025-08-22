Ufficiale Si separano le strade della Salernitana e di Sepe: il portiere ha risolto il contratto col club

La notizia era già nell'aria, si attendeva solo l'ufficialità, e la stessa è arrivata poco fa: la Salernitana ha infatti reso noto dell'avvenuta risoluzione contrattuale con il portiere Luigi Sepe, esperto classe 1991 che lascia i colori granata dopo tre anni e mezzo, intervallati solo da una stagione - campionato 2023/2024 - vissuta alla Lazio. Con i campani, oltre 50 presenze, quelle dell'estremo difensore.

Ecco il comunicato:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Luigi Sepe.

La società ringrazia il portiere per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni a difesa dei pali granata indossando anche la fascia da capitano. A Sepe vanno gli auguri delle migliori fortune per il suo futuro personale e professionale".