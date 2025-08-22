Ufficiale Dametto saluta la Torres e approda al Cosenza. Ha firmato un biennale con i calabresi

Volto nuovo in casa Cosenza, con i rinforzi richiesti a gran voce da mister Antonio Buscè che iniziano ad arrivare: tra questi, un innesto di esperienza in difesa, con i calabresi che si assicurano Paolo Dametto, che arriva in rossoblù a titolo definitivo dalla Torres. Per il classe 1993, contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Di seguito, il comunicato:

"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dalla Torres i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto. Il difensore, nato ad Arborea il 28 giugno del 1993, ha giocato con i sardi nelle ultime 4 stagione tra Serie D e Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha vestito le maglie anche di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno tra Serie D e Serie C. Dametto, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

Benvenuto nel branco, Paolo".

Ha fatto poi eco la nota della formazione sarda: "La Torres comunica la cessione a titolo definitivo di Paolo Dametto al Cosenza.

La società ringrazia il centrale difensivo di Arborea per le sue 132 presenze e 6 gol con la maglia rossoblù e le quattro stagioni importanti che hanno portato la società al secondo (2023-24) e terzo posto (2024-25) in Serie C e alla vittoria del campionato di Serie D nell’annata 2021-22. Il Club augura a Dametto le migliori fortune per il prosieguo di carriera".