Ufficiale Siracusa, rinforzo in difesa: dal Cagliari arriva Catena a titolo definitivo

Serie C

Oggi alle 16:55 Serie C

Nuovo rinforzo in difesa per il Siracusa. Il club aretuseo ha annunciato di aver acquistato Etienne Catena a titolo definitivo. Di seguito la nota del club:

"Etienne Catena è un nuovo calciatore del Siracusa. Difensore classe 2004, arriva a titolo definitivo dal Cagliari. Nell’ultima stagione ha giocato con la Virtus Verona in Serie C e in precedenza ha avuto esperienze nel settore giovanile di Roma e Sporting Lisbona. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2027".