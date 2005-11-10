Ufficiale
Sorrento, acquistato il laterale destro Puzone. Lo scorso anno era al Siracusa
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Innesto di prospettiva per il Sorrento che si è aggiudicato il terzino destro, che può giocare anche sulla linea di centrocampo, Puzone reduce da due stagioni al Siracusa. Questo il comunicato del club campano:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Puzone a partire dalla stagione sportiva 2026/2027.
Puzone, nato a Napoli il 3 agosto del 2006, è un laterale destro cresciuto nel settore giovanile del club partenopeo prima di trasferirsi al Siracusa nel 2024.
Con gli aretusei ha vinto il campionato in D (21 presenze ed un gol) e disputato la sua prima stagione tra i professionisti nel 2025/2026 (30 presenze e 2 reti)".
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