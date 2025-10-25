Siracusa, brutto infortunio per Puzone: frattura composta della mandibola
Brutte notizie per il Siracusa: il terzino destro Mattia Puzone ha subito un infortunio durante un allenamento, riportando una frattura composta della mandibola. Di seguito, il comunicato ufficiale della società: "A seguito di uno scontro di gioco in allenamento, Mattia Puzone è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura composta della mandibola. Il calciatore verrà sottoposto a intervento di riduzione della frattura e i tempi di recupero verranno stabiliti in base all’evoluzione clinica".
