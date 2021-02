Sottili: "Avevo dato la mia disponibilità al Carpi. Ma loro hanno scelto il ritorno di Pochesci"

Intervistato da Tuttoc.com il tecnico Stefano Sottili ha parlato delle voci che lo volevano al Carpi: “Si, lo confermo. Avevo dato la disponibilità per un incontro, ma poi loro hanno preferito optare per il ritorno di Pochesci. Era sotto contratto e penso che per questo potesse essere una delle opportunità migliori per il club. - conclude Sottili – Da fuori è difficile dire cosa non stia funzionando in casa emiliana, ma devo dire che il primo esonero mi sorprese viste le prestazioni e i risultati. Probabilmente c’erano altri fattori che non conosciamo”.