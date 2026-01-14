Ternana, Balcot e Durmush verso l'addio: per il primo è vicino l'approdo al Mantova

Il terzino Come Bianay Balcot e l’esterno offensivo Mert Durmush si apprestano a salutare la Ternana dopo i primi sei mesi. I due giocatori infatti non sono stati convocati dal tecnico Fabio Liverani per la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Potenza di questo pomeriggio.

L’esterno destro francese, classe 2005, è infatti destinato a salire di categoria e vestire la maglia del Mantova in Serie B dopo aver disputato 18 gare, fra campionato e coppa, con la maglia degli umbri. Un trasferimento che arriverà con la regia del Torino che detiene il cartellino di Balcott.

Lo riferisce Ternananews.it spiegando che anche l’attaccante bulgaro, classe 2005, farà ritorno al club d’appartenenza – il Pisa in questo caso – che poi lo girerà in prestito altrove con la Vis Pesaro in prima linea per accoglierlo. Durmush dunque potrebbe tornare al Liberati da avversario dopo aver messo a segno un gol in 10 presenze complessive.