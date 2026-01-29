Vis Pesaro, rinforzo in attacco: dal Pisa arriva il giovane Durmush
Rinforzo in attacco della Vis Pesaro, che ha prelevato in prestito dal Pisa il giovane Mert Durmush. Di seguito la nota del club:
"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/2026, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 2005 Mert Durmush.
Mancino e di nazionalità bulgara, Durmush abbina rapidità a tecnica, finalizzazione e capacità nello sfruttare gli spazi, rendendolo un giocatore dalla spiccata predisposizione offensiva.
Cresce nel settore giovanile del Litex Lovech, Club della seconda divisione bulgara, e apporda in Italia nel 2023 alla Sancataldese. Nell’estate del 2024 passa al Pisa, per poi affrontare esperienze in prestito al Sestri Levante (4 reti e 4 assist) e alla Ternana nella prima parte della stagione corrente. Per la sua avventura in biancorosso ha scelto di indossare la maglia numero 77.
Benvenuto, Mert!"