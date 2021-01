Sudtirol, occhi in casa Reggiana: Voltan e Marchi obiettivi per rinforzare l'attacco

Il Sudtirol non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa alla Serie B e guarda in casa Reggiana per rinforzare l'attacco. Gli obiettivi, come riporta Sky Sport, sono il fantasista classe '95 Davide Voltan e il centravanti classe '89 Mattia Marchi, quest'ultimo obiettivo del club altoatesino già in estate.