Sudtirol, Vecchi lancia la sfida al Padova: “Se vogliono vincere la C dovranno fare 80 punti”

Il tecnico del Sudtirol Stefano Vecchi in conferenza stampa ha lanciato la sfida al Padova capolista spiegando che se vorrà mantenere questa posizione, e conquistare di conseguenza la Serie B, dovrà fare gli straordinari: “È chiaro che il Padova ha in mano le sorti del campionato e se non sbaglieranno arriveranno davanti. Ma noi gli metteremo pressione e cercheremo di restare agganciati alla vetta il più possibile per approfittare di un loro eventuale passo falso. Se vogliono vincere il campionato dovranno fare 80 punti”.