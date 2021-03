Tacopina assente al derby contro il Palermo: “Via per lavoro, tiferò Catania davanti alla tv”

Lontano fisicamente ma vicino con il cuore. Joe Tacopina, prossimo presidente del Catania, a causa di un impegno di lavoro non potrà essere presente al derby di mercoledì contro il Palermo. L’avvocato americano ha comunque voluto comunque far sentire la sua vicinanza al popolo catanese in vista di un impegno importante attraverso una nota stampa: “Cari amici, con questo breve messaggio voglio annunciarvi che purtroppo non sarò al Massimino in occasione di Catania-Palermo. Le coincidenze aeree, in vista di un ritorno a New York in tempo per un inderogabile impegno professionale, mi obbligano infatti a partire martedì pomeriggio. In questi giorni di lavoro, caratterizzati da riunioni importanti, ho mantenuto un certo riserbo perché entriamo in una fase decisiva per il futuro del Calcio Catania ed è mio preciso dovere usare discrezione per rispettare gli equilibri. Il mio team è sempre a disposizione della SIGI e dell’attuale dirigenza della società perché mi sento già parte di quel ‘Grande Noi’ rossazzurro di cui scrive il mio amico Giovanni Ferraù. Sarò comunque davanti alla tv e idealmente al fianco della squadra come i nostri straordinari tifosi, sperando nel ritorno alla vittoria. Forza Catania”.