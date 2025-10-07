Il figlio d'arte Riccio nell'Italia U20: "Mi ispiro a Ederson e Tonali, il mio idolo è CR7"

Lorenzo Riccio, centrocampista di proprietà dell'Atalanta che è attualmente impegnato nel Mondiale di categoria con l'Italia Under 20, ha parlato ai canali FIGC in vista della prossima partita nella competizione, contro i pari età degli Stati Uniti d'America: "La maglia azzurra è sempre un sogno. Fare tutta la trafila delle Nazionali Giovanili mi ha fatto capire il senso di appartenenza e l’importanza di rappresentare l’Italia. Giocare un Mondiale è qualcosa di speciale. Un’esperienza che mi porterò dentro per tutta la vita. C’è un grande gruppo, unito, e questo conta tantissimo per arrivare in fondo. Ci crediamo".

Riccio racconta quindi quali siano i suoi modelli: "All'Atalanta e in campo mi ispiro a Ederson, è un calciatore completo. In Nazionale invece a Sandro Tonali, combinazione di qualità e carattere. Il mio idolo però è Cristiano Ronaldo, simbolo del lavoro quotidiano e dell'ambizione".

In conclusione, poi Riccio, racconta quale sia il suo ricordo più bello tra quelli collezionati giocando nell'Italia. E sceglie l'esordio con l'Under 17 azzurra, contro la sempre temibile Spagna dei baby fenomeni: "È stato bellissimo confrontarsi con calciatori come Lamine Yamal e Pau Cubarsí. Ti rendi conto di quanto puoi crescere", conclude il figlio d'arte (suo padre, Gigi, è il vice allenatore di Gattuso).