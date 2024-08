Ufficiale Taranto, arriva l'epilogo dell'avventura di Capuano: il tecnico è stato esonerato

Serie C

Oggi alle 18:48 Serie C

La notizia era ormai nell'aria, come avevamo anticipato questa mattina mister Eziolino Capuano sarebbe esonerato dal Taranto: e così è stato. Dopo due anni si chiude quindi l'avventura del tecnico di Pescopagano in rossoblù, con mister Carmine Gautieri pronto a prendere il suo posto.

Intanto, riportiamo la nota del club pugliese circa l'esonero del trainer:

"La società Taranto Football Club 1927 comunica che Ezio Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Il club rossoblù ringrazia il tecnico per l’impegno profuso in questi due anni e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale.

Contestualmente si comunica anche l’esonero del vice-allenatore Cosimo Zangla".