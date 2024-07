Ufficiale Taranto, dopo un anno e mezzo saluta Bifulco: ha risolto il suo contratto

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:04 Serie C

Dopo una stagione e mezzo in cui ha messo a segno nove reti in 53 presenze per Alfredo Bifulco è arrivato il momento di lasciare il Taranto. L’esterno mancino classe ‘97 ha infatti risolto il contratto con il club pugliese con un anno d’anticipo. Questo il comunicato della società:

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Alfredo Bifulco. Il club rossoblù ringrazia Alfredo per l’impegno profuso in queste due stagioni sportive e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale".