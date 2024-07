Ufficiale Team Altamura, altro arrivo dal Ravenna: ha firmato l'esterno Marino

Nuovo acquisto in casa Ravenna da parte del Team Altamura, club neopromosso in Serie C, che si è assicurato le prestazioni del giovane Mattia Marino. Questa la nota del club pugliese in merito:

"Il Team Altamura si è assicurato le prestazioni del calciatore classe 2005 Mattia Marino per la Stagione 2024/25 di Serie C.

Mattia, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Ravenna in Serie D con 32 presenze fra Campionato e Coppa, oltre a 42 presenze nelle giovanili di Juventus e Parma.L’esterno basso di centrocampo da questa stagione vestirà la maglia biancorossa".