Sant'Angelo vale la Nazionale maggiore. Ovalle Santos chiamato dalla Repubblica Dominicana

Dalla Serie D alla Nazionale maggiore della Repubblica Dominicana.

Alessandro Ovalle Santos compie un salto importante nella sua carriera: il terzino del Sant'Angelo (Serie D, Girone D), che due anni fa aveva già ricevuto la prima chiamata nella nazionale Under 23 del suo Paese, entra ora a far parte della selezione maggiore. Il commissario tecnico Marcelo Neveleff lo ha convocato per due amichevoli in programma il 26 e il 29 marzo contro El Salvador e Cuba.

Nato a Varese nel 2005 da genitori dominicani, il difensore rossonero ha trascorso tutta la sua crescita in Italia senza però mai allentare il legame con le sue origini. "Non me l'aspettavo minimamente, è un'emozione che non riesco nemmeno a descrivere - ha dichiarato il giocatore (fonte Il Cittadino -. Sono cresciuto qui, ma la Repubblica Dominicana è sempre rimasta nel mio cuore: ho tanti parenti là e cerco di tornarci ogni volta che posso".

In ritiro, Ovalle Santos si ritroverà a condividere lo spogliatoio con giocatori di caratura internazionale: Mariano Diaz, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Junior Firpo, ora al Betis dopo l'esperienza al Barcellona, Pablo Rosario del Porto e Peter Gonzalez, attaccante del Valladolid anch'egli con un passato nelle file del Real Madrid.