Ufficiale

Si chiude l'avventura di Ovalle Santos con il Renate. Risolto il contratto del giocatore

Claudia Marrone
Oggi alle 13:48Serie C
Claudia Marrone

Si è definitivamente conclusa l'avventura al Renate dell'esterno di centrocampo Alessandro Ovalle Santos: il calciatore dominicano classe 2005, che non ha finora collezionato presenze con le pantere brianzole, ha risolto il proprio contratto, che sarebbe scaduto naturalmente nel giugno 2026 (c'era un'opzione annuale di rinnovo, da poter esser nel caso esercitata).
A rendere noto il tutto, la stessa società nerazzurra, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"AC Renate comunica di aver di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Alessandro Ovalle Santos.
Il club nerazzurro augura all'esterno classe 2005 le migliori fortune per il prosieguo di carriera!.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
