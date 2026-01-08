Team Altamura, arriva il difensore Falasca in prestito dalla Casertana
Il Team Altamura ha annunciato l'arrivo del difensore Falasca in prestito dalla Casertana. Questi i comunicati dei due club interessati:
"Il giovane difensore classe 2004 Matteo Falasca è un nuovo calciatore del Team Altamura. Falasca arriva dalla Casertana con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno 2026.
Cresciuto nelle Giovanili della Roma, nelle ultime due stagioni ha totalizzato 33 presenza in serie C, in passato ha indossato la maglia del Sassuolo U19 e Roma U19.
Falasca da oggi è già a disposizione del mister Devis Mangia".
"La Casertana FC comunica di aver ceduto il calciatore Matteo Falasca al Team Altamura a titolo temporaneo. Ringraziando Matteo per l’apporto dato in questo anno e mezzo, il club rossoblù augura le migliori fortune in vista della seconda parte di stagione, convinti che questa tappa rappresenti un’importate occasione di crescita".