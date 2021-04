Teramo, ds e tecnico in scadenza. Federico: "Rinnovo? Prima parliamo di programmi"

Dopo tre sconfitte consecutive il successo sulla Turris nell'ultimo turno di campionato ha riavviato la corsa playoff del Teramo. Intanto, in seno alla società biancorossa, si inizia a lavorare anche in prospettiva futura. Con un occhio di riguardo ai rinnovi di contratto e in particolare quelli che riguardano il ds Sandro Federico e il tecnico Massimo Paci. "C'è la massima disponibilità a proseguire - ha spiegato Federico dalle colonne de Il Messaggero parlando anche a nome dell'allenatore -, ma prima di affrontare contatti e questioni economiche, credo sia giusto parlare di programmi, di quali aspettative abbiamo e qual è l'obiettivo, anche in base ad una possibile riforma che sta attendendo il presidente".