Teramo, Iachini su Cianci: "Col Sassuolo discorso ancora aperto. Presto un incontro"

Il presidente del Teramo Franco Iachini ha parlato nella giornata di ieri in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Pietro Cianci, attaccante classe ‘96 per il quale il Sassuolo non ha esercitato il diritto di riacquisto, spiegando che presto si incontrerà con il club emiliano per parlare del futuro del calciatore e non solo: “Mi incontrerò con l'amministratore delegato del Sassuolo nei prossimi giorni, ho già fissato un appuntamento con Carnevali. Su Cianci c'è un discorso aperto, non è stato chiuso con la scadenza del diritto di riacquisto. Il calciatore è importante e ben visto da altre società. - continua Iachini - Il Sassuolo ci ha dato tanti giovani importanti, per noi è un punto di riferimento con cui vogliamo continuare a mantenere una collaborazione. Se con Cianci si potrà fare qualcosa nel futuro in ottica di riacquisto, rivendita o scambi, potrebbe essere vero ma ne parlerò con Carnevali".