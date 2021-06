Teramo, il saluto di Iachini a Paci e allo staff tecnico: "Orgoglioso del loro salto di categoria"

Dopo un anno alla guida del Teramo, mister Massimo Paci si appresta alla sua prima da tecnico in Serie B: di oggi, l'ufficialità del suo approdo al Pordenone.

Con una nota ufficiale, il presidente degli abruzzesi Franco Iachini ha voluto così salutare l’ultimo giorno in biancorosso dello staff tecnico della stagione sportiva ormai archiviata: "È con grande piacere ed orgoglio che intendo onorare il meritato salto di categoria tra i Cadetti dell’allenatore Massimo Paci e del suo vice Roberto Guana, lieto di aver individuato l’estate scorsa, figure emergenti nel settore tecnico che hanno potuto mettere in luce le loro indubbie qualità umane e professionali. L’auspicio mio e della città di Teramo, è che possano replicare in questa veste, le gesta sportive già piacevolmente assaporate da calciatori nella massima serie, rinnovando loro gli auguri per un brillante prosieguo di carriera".