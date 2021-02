Ternana alla 17^ vittoria, Lucarelli: "Aleggia sempre lo spetto che qualcuno ci possa far la festa"

Diciottesima vittoria su 23 gare per la Ternana dominatrice del Girone C di Lega Pro questo pomeriggio contro il Catania per 5-1. Nel dopopartita Cristiano Lucarelli, tecnico delle Fere, ha commentato la prestazione dai microfoni di CusanoTv: "E' una vittoria importante perchè giocavamo contro una grande squadra. Avevamo paura. Fino ad oggi il nostro segreto è stato approcciare le partite con una carica agonistica importante. Abbiamo giocato fino al 95' abbiamo una mentalità forte e avevamo il timore di questo Catania che era in serie positiva, aleggia sempre lo spetto che qualcuno ci possa far la festa. Noi siamo stati bravi e concreti, anche se dopo il 2-1 preso su calcio piazzato, loro punto di forza, il Catania ha avuto anche l'opportunità di pareggiare. Poi la nostra qualità ha fatto la differenza".