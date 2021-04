Ternana, Bandecchi: "Non avrei mai pensato di poter vincere il campionato"

vedi letture

Stefano Bandecchi, imprenditore e proprietario della Ternana, ha parlato a Radio Deejay nel corso di "Deejay Football Club" con la squadra, prima nel proprio girone in Serie C, che viene considerata una tra le migliori, per gioco espresso, in Italia: "Dovevate telefonare a Lucarelli, la squadra gioca bene grazie a lui. La Serie C? È il campionato che lascia meno spazio alle chiacchiere. Su 20 squadre in un girone, una sola vince e passa. Quando abbiamo iniziato a giocare, non avremmo mai pensato di poter essere l'unica squadra a passare direttamente. Abbiamo pensato sempre ai play off. Ci troviamo in una condizione surreale con la pandemia. A un cero punto ho vissuto momenti di tensione vera a seguire le partite dove dovevamo vincere sempre e domani che non giochiamo mi guardo in giro senza sapere cosa fare. Io il nuovo Berlusconi? No direi che la differenza resta abissale. Nel mio pensiero Berlusconi è uno dei più grandi imprenditori italiani e uno dei pochi statisti che abbiamo avuto in Italia. Non posso essere paragonato a lui. Stadio? Il progetto è partito e a oggi ha avuto solo consensi. Anche le Belle Arti ha dato l'ok e la prossima settimana il progetto verrà discusso in comune. Il nostro problema non è lo stadio, che ce lo fanno fare ovunque, ma io ho chiesto di poter costruire anche una clinica convenzionata con la Regione. La palla passa alla Regione e l'Umbria non ha mai visto una clinica fuori da Perugia. Io credo molto nella ricerca medica che deve essere supportata da un guadagno. Io resto allibito dal fatto che in Italia si stia cercando ancora la cura per il Covid. Trovo assurdo che abbiamo riempito di intelligenza italiana all'estero e qui non riusciamo a tenerci i migliori cervelli formati nelle nostre università che sono le migliori al mondo".