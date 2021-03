Ternana, inizia il countdown per la festa. Battere Potenza e Bisceglie per la Serie B

Inizia oggi la settimana più importante della stagione della Ternana. Ovvero quella che potrebbe riportare le Fere in Serie B. Con sette punti di vantaggio sull’Avellino, unico club ancora matematicamente in grado di insidiare gli uomini di Cristiano Lucarelli al primo posto del Girone C della Lega Pro, agli umbri con una vittoria nel recupero di mercoledì in casa del Potenza e una nel match del prossimo weekend contro il Bisceglie con un contemporaneo risultato diverso dal successo degli irpini non servirà attendere oltre per dare via ai festeggiamenti. La B è ad un passo. Basta non fallire lo sprint finale.