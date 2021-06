Ternana, la rosa è da sfoltire: tanto giocatori fanno gola in serie C

Sono tanti i giocatori che hanno appena conquistato la Serie B con la Ternana che potrebbero però non assaporare il gusto della cadetteria: come riportano i colleghi de La Nazione alcune pedine rossoverdi potrebbero infatti ripartire nuovamente dalla terza serie. Tra di esse il terzino sinistro Paolo Frascatore (classe 1992), da tempo inseguito dal Südtirol dove ha già giocato in passato. Un altro terzino, Lorenzo Laverone (classe 1989) sarebbe invece finito nel mirino della Reggiana, appena retrocessa. Sondaggi da parte di Catanzaro e Juve Stabia per il mediano Filippo Damian (classe 1996), mentre le Vespe rivorrebbero con loro anche l'esterno offensivo Giuseppe Torromino (classe 1998). Il Palermo, infine, strizzerebbe l’occhio all’attaccante Alexis Ferrante (classe 1995).