Ternana, Lucarelli sul Como: "Domani sarà un'incognita. Dobbiamo rientrare nel carro armato"

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha parlato in vista della sfida contro il Como valida per la seconda giornata di Supercoppa di Serie C: “Speravamo di arrivare a questo appuntamento in condizioni fisiche migliori, ma il nostro motto è quello di non piangerci addosso. In questo trofeo affrontiamo squadre veramente forti e il Como ha senza dubbio dei valori e ottimi attaccanti come Terrani, Rosseti e Gatto che hanno raccolto meno di quanto avrebbero dovuto e che quest’anno si sono espressi al meglio. La gara di domani è un’incognita perché i ritmi saranno più bassi, ma non ho mai visto mancanza di impegno da parte dei ragazzi e sono sicuro che saranno bravi a rientrare nel carro armato e fare una partita di un certo tipo. - continua Lucarelli come riporta Ternananews.it - A noi le parole di chi non ci considerava favoriti alla vigilia hanno fatto comodo per preparare l partite, ho letto commenti faziosi e poco sportivi. A Livorno c'è il mercatino del venerdì dove quelli che vendono i piatti parlano male di quelli che li vendono a dieci metri da loro. È il gioco delle parti. Ognuno in cuor nostro sa cosa è stato fatto per diventare la squadra che siamo, dei complimenti degli altri ne facciamo a meno. Il calcio e la vita non sono tanto diversi da questo punto di vista".