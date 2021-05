Ternana, Lucarelli: "Supercoppa obiettivo come il campionato. Il derby accende la finale"

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha intenzione di chiudere la stagione facendo doppietta e mettendo in bacheca anche la Supercoppa di Serie C: “Riteniamo questa coppa un obiettivo pari al campionato, con la partecipazione del Perugia poi si avrebbe la possibilità di dare una soddisfazione ulteriore ai nostri tifosi e non è da sottovalutare. Resta il fatto che la Supercoppa resta uno dei nostri obiettivi e una volta conquistato il campionato l’abbiamo messa nel mirino. Ho visto i ritmi delle due partite di Supercoppa e sono ritmi da bassa stagione, fine campionato, ma forse è proprio il derby che accende di più quest'atto finale. - continua Lucarelli come riporta Ternananews.it - Il Perugia è stato molto bravo in stagione, non era facile tornare in B dopo la retrocessione e per onestà intellettuale devo fargli i complimenti. Noi quest’anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario vincendo il nostro girone con largo anticipo. Mi aspetto una partita combattuta, con due squadre che vogliono regalare una gioia ai propri tifosi, una partita da derby. In vita mia ho giocato tanti derby e tutti hanno un’importanza rilevante. Qualunque sia il risultato che verrà fuori da questa partita però non metterà in secondo piano quanto fatto in campionato per ciò che riguarda le valutazioni che dovremo fare. Mi rendo conto, da ex curvaiolo che non è semplice mantenere la lucidità, ma sono abbastanza certo che i giocatori daranno l'animo. Per quanto riguarda il risultato ne ho giocati talmente tanti, ne ho vinti, pareggiati e persi e vi posso assicurare che in tutti volevamo vincere".