Ternana, Tagliavento: "Supercoppa? Un trofeo al quale teniamo tantissimo"

Dalle colonne del Corriere dell'Umbria, è intervenuto il vice presidente della Ternana Paolo Tagliavento, che ha fatto il punto della situazione dopo la promozione del club in Serie B: "La squadra continua a stare sul pezzo, perché siamo dei professionisti ed è giusto garantire la regolarità del campionato continuando a dare il massimo fino alla fine, per permettere alle squadre che stanno ancora lottando per i loro obiettivi di proporre una Ternana che va in campo sempre al top. Mi sembra che lo abbiamo dimostrato anche a Torre del Greco, nella gara giocata dopo la festa contro l’Avellino. Supercoppa? Un trofeo al quale teniamo tantissimo. Ci misureremo con le vincitrici degli altri due gironi e dimostrare di essere i più forti sarebbe un ulteriore motivo di orgoglio di una stagione comunque trionfale. Abbiamo raccolto i frutti di un lavoro di due anni, nulla viene per caso. Fondamentale a mio avviso è stato aver reso possibile quella che era stata una precisa indicazione del presidente Bandecchi, ovvero presentarsi al ritiro estivo con almeno il 90% della rosa già completata".