tmw Arezzo, non solo Altobelli, in arrivo anche il difensore Sbraga

Non c'è solo il centrocampista Daniele Altobelli del Catanzaro nel mirino dell'Arezzo per rinforzare la rosa in questa finestra invernale. Il club toscano, come raccolto dalla nostra redazione, per la difesa ha puntato Andrea Sbraga del Novara e sarebbe molto vicino a chiudere la trattativa. Gli aretini potrebbero quindi piazzare un doppio colpo di mercato nelle prossime ore.