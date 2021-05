tmw Atalanta, rientra Avogadri dalla Sampdoria. Nel suo futuro il prestito in Serie C

Il futuro di Lorenzo Avogadri non sarà alla Sampdoria. Il club blucerchiato infatti ha deciso di non riscattare il portiere classe 2001 che tornerà così all’Atalanta, proprietaria del suo cartellino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore potrebbe essere girato in prestito in Serie C per permettergli di giocare e crescere con due club che sarebbero già sulle sue tracce: la Pro Patria e la Pro Sesto.