tmw Bari, dopo il brutto incidente stradale Polito verso la firma nella giornata di oggi

Dopo il pauroso incidente stradale che ha visto protagonista, senza conseguenze, Ciro Polito nella serata di martedì proprio quando era atteso a Bari per la firma sul suo nuovo contratto come ds dei Galletti dovrebbe essere oggi il giorno giusto per la fumata bianca fra il dirigente e il club della famiglia De Laurentiis. Secondo quanto raccolto dal nostro direttore, è attesa per oggi la fumata bianca per il via alla nuova avventura dell'ex Ascoli.

Di seguito alcuni scatti dell'auto del dirigente distrutta martedì sera.