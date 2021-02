tmw Carpi, piace l'attaccante Cavaliere. Il giovane è svincolato dopo l'esperienza a Trieste

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione potrebbe esserci una nuova avventura in Serie C per Lorenzo Cavaliere. L'attaccante classe 2000, che aveva rescisso con la Triestina a fine gennaio, piace infatti molto al Carpi che potrebbe tesserarlo per rinforzare il proprio reparto offensivo e piazzare un colpo in prospettiva vista la giovane età del calciatore