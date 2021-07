tmw Carpi, stasera può arrivare la firma di Di Donato come tecnico della prima squadra

Serie C

Oggi alle 11:42

Fumata bianca in arrivo per la panchina del Carpi. Come noto sarà Daniele Di Donato il nuovo tecnico dei falconi emiliani che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, firmerà il suo nuovo contratto nella serata di oggi.