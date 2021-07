tmw Carrarese, sirene di mercato per Borri. Sul difensore ci sono Avellino e Pro Vercelli

Doppia pista di mercato per Lorenzo Borri, difensore classe 1997 in forza alla Carrarese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore ex Piacenza e Juve Stabia, è finito nel mirino di Avellino e Pro Vercelli in vista della prossima stagione.