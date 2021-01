tmw Cavese, prossimo un altro ritorno: Lamazza ancora direttore sportivo

Dopo il ritorno di mister Campilongo in panchina, la Cavese - fanalino di coda del Girone C - sta pensando a un nuovo ritorno, per provare ad acciuffare la salvezza. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nel pomeriggio, patron Santoriello si è incontrato con il Ds Francesco Lamazza, e l'esito pare sia stato positivo: l'accordo tra le parti è vicino.